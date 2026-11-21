A GNR deteve um homem de 63 anos, pelo crime de violência doméstica, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou hoje aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o suspeito foi detido na sexta-feira em cumprimento de um mandado de detenção, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

Na mesma altura, foi realizada uma busca domiciliária que culminou na apreensão de várias armas, nomeadamente três carabinas de calibre nove milímetros, uma carabina de pressão de ar, uma pistola antiga de pederneira, 46 cartuchos e 17 munições do calibre 9 milímetros, e um machado.

Segundo a Guarda, as armas e munições encontravam-se em situação irregular, não possuindo o suspeito licença de uso e porte de arma.

O detido vai permanecer nas instalações da GNR até ser presente no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.