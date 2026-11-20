O Grupo Parlamentar do PS solicitou ao Governo Regional informações actualizadas sobre a capacidade de resposta da Rede Regional de Cuidados Paliativos, nomeadamente listas de espera, recursos humanos, internamento e acompanhamento domiciliário.

A iniciativa surge depois de uma reunião com a Associação dos Amigos dos Cuidados Paliativos da Madeira, na qual foram identificadas dificuldades na atribuição de ajudas técnicas a doentes que necessitam de respostas urgentes.

A deputada Marta Freitas elogiou o trabalho da associação, que disponibiliza equipamentos a doentes e famílias e apoia a formação dos profissionais de saúde, defendendo a simplificação dos procedimentos de acesso a estes meios.

Os socialistas recordam que, em Janeiro de 2025, existiam 55 doentes em lista de espera, com uma demora média de mês e meio. Em Janeiro deste ano, a secretária regional da Saúde reconheceu que os tempos de espera continuavam a situar-se entre um e dois meses.

O PS pretende ainda esclarecimentos sobre o Hospital de Dia de Cuidados Paliativos, inicialmente previsto no Plano de Recuperação e Resiliência, questionando o estado do investimento, as garantias de financiamento e a data prevista para a entrada em funcionamento.

Outra preocupação prende-se com a ausência de um plano estratégico regional publicamente conhecido para esta área, com metas, recursos e calendário de execução.

Marta Freitas critica também o facto de a Secretaria Regional da Saúde ter indeferido sucessivos pedidos de visita dos deputados socialistas à Unidade de Cuidados Paliativos do SESARAM.

Perante o envelhecimento da população, a parlamentar considera indispensável antecipar necessidades e reforçar a capacidade dos serviços. "Nos cuidados paliativos, uma resposta que chega demasiado tarde pode significar a ausência de resposta", alerta, sublinhando que os atrasos podem comprometer o conforto dos doentes e agravar o sofrimento das famílias.