O deputado da Iniciativa Liberal (IL), Gonçalo Maia Camelo, pediu transparência ao Governo Regional na gestão do processo da Quinta da Piedade, questionando por que razão não foi cumprida a finalidade pública que esteve na origem da expropriação do imóvel, que seria a de um equipamento de resposta social a idosos.

Na sua intervenção, o parlamentar considerou positivo que a intenção de alienar a propriedade a privados pareça ter sido afastada, mas defendeu que é necessário esclarecer todo o processo e perceber o que justifica a ausência de concretização do propósito inicialmente previsto.

Gonçalo Maia Camelo levantou ainda a questão de saber se o Governo Regional terá concluído que já não é necessário criar mais um equipamento de apoio à população idosa na Região. Uma eventual mudança de entendimento que, na sua perspectiva, deve ser explicada com clareza.