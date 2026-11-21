Dois petroleiros foram atingidos hoje por "projéteis de origem desconhecida" no Estreito de Ormuz, no centro do conflito entre o Irão e os Estados Unidos, informou a agência marítima britânica UKMTO.

Segundo a mesma fonte, citada para Agência France-Presse, Teerão disse ainda que há registo de um navio em chamas.

O primeiro petroleiro foi atingido na popa, o segundo na sala das máquinas, indicou a agência em dois comunicados distintos, precisando que, até ao momento, não há registo de feridos.

Os dois incidentes ocorreram ao largo da cidade omanita de Khasab.

O exército iraniano afirmou hoje que um navio se incendiou após ter colidido com uma mina no estreito.

"Antes do meio-dia de hoje, um petroleiro em infração, que tinha entrado numa zona proibida a leste do Estreito de Ormuz, incendiou-se após ter colidido com uma mina naval", notaram as forças navais do exército iraniano num comunicado divulgado pela televisão estatal.

O petroleiro "tinha desativado os seus sistemas de identificação e navegação, ignorando os avisos emitidos e a regulamentação relativa ao trânsito marítimo", acrescenta o comunicado, sem especificar se se trata de um dos petroleiros mencionados pelo UKMTO.

No início deste sábado, Teerão assinalou que intercetou um drone norte-americano que se dirigia para a ilha de Qeshm, no estreito, segundo noticiou ainda a televisão estatal.

De acordo com um responsável militar norte-americano, aviões dos Estados Unidos atacaram na terça-feira uma base de mísseis iraniana situada nessa ilha.

Antes da guerra no Médio Oriente, desencadeada por ataques israelo-americanos contra o Irão, em 28 de fevereiro, um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito a nível mundial transitava pelo estreito de Ormuz.

Desde então, Teerão bloqueia o estreito e ataca regularmente navios que tentam atravessá-lo sem a sua autorização ou que não seguem as rotas por si autorizadas.

Em resposta, Washington impõe um bloqueio aos portos iranianos e a sua marinha escolta os petroleiros através desta via.