O Irão afirmou hoje que procura uma solução diplomática que evite uma nova guerra com os Estados Unidos e que poderá reduzir o prazo para reabrir o estreito de Ormuz, caso Washington satisfaça as suas exigências.

"Se quiserem reduzir o prazo [para reabrir Ormuz] de dois dias para um ou mesmo duas horas, não temos qualquer problema. O importante é que as nossas exigências sejam satisfeitas", afirmou o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, numa entrevista ao jornal Iran, citada pela EFE.

Araghchi disse procurar um acordo "bom, honroso e digno" que garanta que não haverá uma nova guerra e manteve em cima da mesa o plano que prevê o cumprimento das exigências iranianas no primeiro dia e a reabertura de Ormuz e o início das negociações no segundo.

"Querem chegar a um acordo, mas não querem chegar a um acordo que seja aceitável para mim", declarou o presidente dos EUA, Donald Trump, por sua vez, esta sexta-feira.

Entre as exigências iranianas estão o fim da guerra em todo o Médio Oriente, o levantamento do bloqueio naval e das sanções norte-americanas e o descongelamento dos ativos iranianos.

O chefe da diplomacia reconheceu que negociar implica uma troca de concessões, mas advertiu que o Irão não aceitará entregar pela via diplomática uma vitória que, segundo afirmou, Washington não conseguiu alcançar durante a guerra.

No domínio nuclear, estabeleceu duas linhas vermelhas.

"A primeira é que esse material [urânio enriquecido] não sairá do país e a segunda é que essas reservas serão utilizadas de acordo com as nossas necessidades, seja qual for a definição que dermos a essas necessidades", disse.

Referia-se aos cerca de 440 quilogramas de urânio enriquecido a 60%, cujo paradeiro é desconhecido desde os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra as instalações nucleares iranianas durante a guerra de 12 dias, em junho de 2025.

Perante os crescentes apelos dos setores conservadores à alteração da doutrina nuclear, Araghchi sublinhou que esta ainda não foi modificada, defendendo um debate sobre a sua revisão, apesar de reconhecer que a Rússia e a China, aliadas do Irão, também se opõem a essa medida.

Dezenas de deputados, clérigos e até a Assembleia de Peritos da Liderança - responsável pela escolha do líder supremo - pediram que seja estudada a saída do Tratado de Não Proliferação Nuclear e revista a doutrina nuclear para reforçar a capacidade de dissuasão.

Até agora, a República Islâmica tem defendido o caráter civil do seu programa nuclear e invocado a 'fatwa' (parecer religioso) emitida em 2003 pelo então líder supremo, Ali Khamenei, entretanto assassinado, que declarou 'haram' (proibido) o desenvolvimento de armas nucleares e biológicas.