A Marinha do Irão reivindicou hoje que três petroleiros se incendiaram após colidirem com minas colocadas no estreito de Ormuz, informação não verificada por fontes independentes.

Numa nota divulgada pela estação televisiva IRIB, as Forças Armadas iranianas afirmam que os três petroleiros navegavam na "parte oriental do estreito de Ormuz, ignorando os avisos da Marinha e com os sistemas de navegação desligados".

Desta forma, as embarcações "colidiram com minas navais, pegaram fogo e ficaram imobilizadas".

Fontes independentes que têm dado conta de ataques no estreito de Ormuz --- cujo controlo o Irão disputa com os Estados Unidos há meses --- não relataram nas últimas horas de qualquer ataque na zona.

Washington, que destruiu a Marinha iraniana durante os ataques realizados contra o país em fevereiro, reivindica o controlo de Ormuz, passagem vital para as exportações petrolíferas dos países do Golfo, e mantém um bloqueio à entrada e saída de navios para o Irão.

Nos últimos meses, o fluxo de petróleo bruto do Médio Oriente atingiu níveis próximos de antes do início do conflito, mas as exportações através de Ormuz estão a cerca de metade, tendo diminuído desde o início de novembro, para 8,5 milhões de barris por dia, segundo dados preliminares da empresa de análise de dados marítimos Kpler.

O petróleo que sai do Médio Oriente por todas as vias disponíveis --- incluindo a rota de petroleiros protegida pelas forças norte-americanas e os oleodutos que contornam esse estreito --- totalizou 15 milhões de barris por dia no mesmo período, segundo a Kpler. Este valor representa cerca de 64% dos fluxos registados antes da guerra, uma descida face aos 97% observados em outubro.

Os operadores e as tripulações dos petroleiros que arriscam a utilização da rota protegida pelos Estados Unidos atravessam o estreito durante a noite, mantendo desligados os sistemas de localização por rádio e os telemóveis, de modo a evitar ataques iranianos.

Posteriormente, transferem o petróleo para outros navios que aguardam no Golfo de Omã; estes transportam a carga para clientes na Ásia e regressam depois ao Golfo Pérsico para repetir o processo.

Esta dinâmica tem permitido manter o fluxo de petróleo, mas a um custo elevado, devido à escalada das tarifas de fretamento de petroleiros. Além disso, o transporte de outros produtos energéticos fundamentais, como o gás natural liquefeito e o gasóleo, permanece muito abaixo dos níveis anteriores à guerra.

Como em anteriores ocasiões, a Marinha iraniana salientou hoje que o trânsito pela passagem estratégica deve cumprir as suas normas, estando condicionado, ainda, à "coordenação necessária, à escolha de corredores marítimos autorizados" e à manutenção dos equipamentos de navegação em pleno funcionamento.

"O incumprimento destes requisitos resultará, inevitavelmente, na colisão com uma mina naval e no consequente incêndio", acrescentou a instituição militar.

Um petroleiro da Adnoc foi atacado na terça-feira no estreito de Ormuz, e um membro da tripulação está desaparecido, disse hoje a empresa subsidiária de logística dos Emirados Árabes Unidos.

Um comunicado da empresa Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) indicou que as operações de busca e salvamento ainda prosseguem e que além do tripulante desaparecido registaram-se 11 feridos que foram retirados do navio.

O exército iraniano declarou ter visado com drones a Base Aérea de Ali Al Salem, no Kuwait, na madrugada de quarta-feira.

O exército do Kuwait informou que as suas defesas aéreas intercetaram ataques de drones, mas não reportou, de imediato, quaisquer danos. O exército do Barém também afirmou que os seus sistemas de defesa repeliram vários ataques iranianos. O Comando Central dos EUA, que supervisiona as forças norte-americanas no Médio Oriente, não prestou comentários imediatos.

As forças armadas norte-americanas contam agora com apenas dois porta-aviões no Médio Oriente, na sequência da saída do USS George Washington da região.

Este desenvolvimento ocorre apenas dois dias após a chegada do USS Theodore Roosevelt ao Médio Oriente, o que elevou temporariamente para três o número de porta-aviões nas águas ao largo do Irão.

O USS George H.W. Bush, que chegou à região em abril, permanece também na zona.