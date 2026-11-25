O regresso das contas públicas de Portugal ao défice em 2027, depois de um período de contas excedentárias, domina esta quarta-feira as manchetes da imprensa nacional, com diferentes leituras sobre a aprovação do Orçamento do Estado, o braço-de-ferro político em torno das alterações introduzidas e as consequências para o erário. A oposição, a habitação, a saúde e a economia também estão em destaque, numa edição marcada ainda pelo triunfo do FC Porto em Roterdão, frente ao Feyenoord, na Liga dos Campeões.

A revista Sábado dedica a primeira página a temas mais diversificados, desde os "Cinco roteiros para aproveitar os feriados" à construção ilegal no passeio público, que, segundo Miguel Relvas, deverá dar origem a multas da Câmara. A revista semanal destaca ainda o caso de um negócio imobiliário em Cascais que terá custado 9,4 milhões de euros ao município, a filantropia de grandes fortunas e o filme de Miguel Góis com Ricardo Araújo Pereira, associado ao Euro 7,50.

O Correio da Manhã coloca o Orçamento no topo da edição, com a aprovação do documento e a promessa de Luís Montenegro de "corrigir erros" da oposição para evitar o défice. A primeira página dá também relevo a uma sondagem segundo a qual a maioria responsabiliza António Costa pela crise na habitação, à recusa de atendimento a uma criança de quatro anos no Centro de Saúde de Salvaterra, à detenção de um dirigente dos bombeiros por suspeita de violação de uma menina e aos 5.823 furtos por carteiristas registados pela PSP em dez meses. No desporto, destaca a vitória do FC Porto em Roterdão, por 1-0.

O Público apresenta um retrato político marcado pela avaliação negativa do Governo, mas sem uma alternativa clara, segundo uma sondagem, e pela forma como Montenegro dramatiza o debate orçamental para afastar a possibilidade de uma crise. O jornal destaca ainda que os portugueses estão entre os europeus com maior peso de despesas directas em saúde, a perda de passageiros pelo Metro de Lisboa pelo segundo ano consecutivo, a controvérsia em torno do papel de Ramalho Eanes no 25 de Novembro e a vitória portista na Liga dos Campeões.

O Jornal de Notícias faz uma leitura mais directa das contas públicas e titula que o Orçamento regressa ao défice, na sequência de uma aliança entre PS e Chega. A edição destaca também a vitória do FC Porto nos Países Baixos, com um autogolo aos dois minutos a decidir o encontro, apesar do sofrimento nos instantes finais, a expectativa em torno do Sporting-Manchester United, a morte de Gisberta e o interesse da Netflix numa produção sobre o caso, bem como a violência contra mulheres, com 30 assassinadas este ano.

O Diário de Notícias considera que o "bloco fatal" de alterações ao Orçamento apaga o excedente em 2027, mas adia a factura maior para 2028. A edição acompanha o impacto das mudanças nas contas públicas, mas também os planos do Governo para lançar uma bazuca de 500 milhões de euros destinada a ajudar as PME a crescer, as críticas à actuação policial num caso de violência sobre um manifestante, a posição do antigo primeiro-ministro palestiniano Mohammed Shtayyeh sobre o plano de Trump para Gaza e a defesa de uma Europa mais influente na política externa.

Nos especializados em economia, o Negócios destaca a aprovação do OE 2027 e a promessa de Montenegro de "encontrar soluções" para impedir o regresso ao défice, numa abordagem centrada nos desafios económicos e financeiros que se seguem à votação parlamentar. A edição dá ainda atenção à EDP, que procura oportunidades no Brasil e em leilões de energia de 6,4 mil milhões de euros, à Brisa e às concessões rodoviárias no Chile, ao impacto do escândalo envolvendo Jensen Huang nas acções da Nvidia e à contestação do IMI das barragens.

E O Jornal Económico destaca a aprovação do terceiro Orçamento da AD, depois de um recorde de alterações, e os alertas de Bruxelas para o aumento da despesa acima do recomendado. A primeira página aborda ainda o afastamento dos investidores do mercado habitacional de Lisboa devido ao preço das casas, os 500 milhões de euros do fundo de fundos do Banco Português de Fomento, a entrada da Savannah na bolsa de Lisboa em 2027 e a queda do petróleo para mínimos de três meses.

Na imprensa desportiva, o Record abre com a vitória do FC Porto em Roterdão, por 1-0, considerando Diogo Costa decisivo para segurar os três pontos e destacando a exibição dos dragões. O jornal dá também espaço às declarações de Farioli sobre o esforço colectivo, ao Sporting-Manchester United, com Paulo Fonseca a prometer coragem e ambição, à possibilidade de Bruno Fernandes regressar a Alvalade e ao interesse do Tottenham em Pavlidis.

O Jogo também coloca o FC Porto em destaque, com a vitória sobre o Feyenoord a permitir uma subida na zona de apuramento da Liga dos Campeões, sublinhando a exibição de Diogo Costa e a capacidade da equipa de sofrer. A edição destaca a referência de Farioli aos 33 anos sem vitórias portistas nos Países Baixos, o susto provocado por uma decisão tecnológica posteriormente corrigida pelo VAR, o Sporting-Manchester United e as declarações de Bruno Fernandes sobre um eventual regresso a Alvalade.

Já A Bola destaca a reabertura do caminho do FC Porto na Liga dos Campeões, após o triunfo em Roterdão, decidido por um autogolo logo aos dois minutos, que permitiu aplicar a "fórmula Farioli". Mas o jornal centra atenções no Benfica, com Trubin na calha para recuperar a titularidade no campeonato, o trabalho extra para melhorar o jogo com os pés e a procura de um recorde europeu, além da antevisão do Sporting-Manchester United e do elogio de Bruno Fernandes aos leões, com a porta de Alvalade sempre aberta no coração do internacional português.