A Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais (DRAS), em parceria com o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, promoveu, esta manhã, na Sala da Confraria do IVBAM, um encontro dedicado ao autocuidado masculino e à desconstrução dos estereótipos associados à masculinidade, no âmbito do IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Activa, assinalando o Novembro Azul e o Dia Internacional do Homem.

Sob o tema ‘Porque é que cuidamos de tudo, menos de nós?’, a iniciativa reuniu profissionais de diferentes áreas e representantes da sociedade civil para debater a importância da prevenção, do bem-estar e da adopção de hábitos que incentivem os homens a cuidar mais da sua saúde física e mental.

Num formato aberto e participativo, o encontro promoveu a partilha de experiências e a reflexão sobre os preconceitos sociais que continuam a influenciar a forma como muitos homens encaram o autocuidado, lidam com as suas vulnerabilidades e procuram ajuda.

A iniciativa, lê-se na nota à imprensa, enquadra-se no segundo eixo do IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Ativa, que visa promover valores e atitudes igualitárias nos domínios da educação, saúde, cultura e desporto, contribuindo para a desconstrução dos estereótipos de género e para uma cidadania mais consciente e inclusiva.

A sessão de abertura contou com as intervenções da Directora Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, e da Directora de Serviços de Igualdade de Género, Mariana Aragão, que apresentaram o enquadramento e os objectivos da iniciativa.

Já a Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou a necessidade de consolidar uma cultura de autocuidado, defendendo que a prevenção, a procura de apoio e a atenção ao bem-estar individual não podem continuar condicionadas por preconceitos associados à masculinidade.

A governante salientou o contributo de iniciativas desta natureza para concretizar os objetivos do IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Ativa, promovendo comportamentos mais conscientes, informados e livres de preconceitos.

O debate contou com a participação de Ferdinando Pereira, médico urologista, diretor do Serviço de Urologia do SESARAM e padrinho da campanha Novembro Azul; Sílvia Freitas, psicóloga clínica; Carolina Esmeraldo, instrutora de ioga; Gonçalo Castanha, personal trainer; Artur Baptista, presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados; e Paulo Baptista Vieira, Diretor Regional de Estatística.

Integraram também o painel Paulo Sousa, diretor técnico da Farmácia Santo António; Paulo Jardim, jornalista da RTP Madeira; Paloma Magre, barbeira; e Joana Silva, nutricionista e deputada à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que contribuíram para uma abordagem multidisciplinar sobre os diferentes fatores que influenciam o autocuidado masculino.

A sessão incluiu ainda o testemunho pessoal de José Quintal, que partilhou a sua experiência, reforçando a importância da informação, da prevenção e do acompanhamento na promoção da saúde e do bem-estar dos homens.

O encerramento esteve a cargo de João Vares, vice-presidente do SESARAM.