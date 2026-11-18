A imprensa desta quarta-feira, 18 de Novembro de 2026, divide os principais destaques em vários assuntos, mas realce para a Zona Franca da Madeira, com o alargamento do benefício fiscal de 50% no IRC, no que aos interesses regionais diz respeito, e a vitória da selecção nacional frente ao País de Gales, decidida pelo 'novo' número 7, Carlos Forbs, jovem jogador que desta vez foi escolhido para envergar o mítico número que CR7 envergou durante vários anos, pois marcou o golo do triunfo por 3-2. A actualidade económica, política e desportiva completa as primeiras páginas.

Na revista Sábado destaca-se os salários milionários no Serviço Nacional de Saúde, as isenções de 13,8 milhões de euros concedidas pela Câmara de Lisboa, incluindo a projectos de luxo, e a entrevista ao médico Daniel de Matos, que acompanhou vários antigos Presidentes da República e governantes. O jornal aborda ainda as transições de género de menores e as queixas apresentadas por mães junto da Ordem dos Médicos, bem como a relação entre a banca portuguesa e a Inteligência Artificial.

O Correio da Manhã abre com a venda de falsos atestados para imigrantes, por 50 euros cada declaração, mas destaca igualmente o triunfo de Portugal no País de Gales. Na política, aponta a polémica em torno da transparência na Câmara de Lisboa, as previsões da Comissão Europeia para o défice de 2027 e o afastamento entre PS e Chega na discussão sobre o IRC e o custo de vida. O jornal noticia ainda a detenção de um deputado municipal eleito pelo Chega, a investigação a agressões numa escola de Lisboa e a perícia a um navio que representa nova derrota para Gouveia e Melo.

No Público o destaque é o fim do PRR e o impacto nas contas públicas, apontando Portugal como um dos países da União Europeia com o orçamento mais restritivo em 2027. Na economia, refere o domínio da indústria automóvel entre as maiores exportadoras nacionais, enquanto na área ambiental alerta para a necessidade de acelerar a electrificação. O futebol também merece destaque, com o novo número 7 a garantir a vitória portuguesa, num jornal que aborda ainda os protestos sociais, a guerra na Ucrânia e o regresso a casa de uma pintura roubada há 46 anos.

No Jornal de Notícias aposta-se na subida dos combustíveis e no consequente aumento do recurso ao teletrabalho, bem como a procura de uma arma na casa de um deputado eleito pelo Chega. Na actualidade desportiva, assinala a vitória de Portugal por 3-2, com uma manchete que sublinha que "Foi bem feito". O jornal dá ainda conta do incêndio num posto de transformação no Porto, da preparação da Cenatex para entrar na indústria aeroespacial, do festival Porto/Post/Doc e da falta de informação do Governo sobre centenas de militares a condecorar no 25 de Novembro.

O Diário de Notícias coloca em evidência a vitória da selecção nacional, com Carlos Forbs a marcar o golo decisivo e Portugal a terminar o grupo em primeiro lugar. Na saúde, destaca o aumento de 300 mil vacinados contra a gripe face ao ano passado e um método desenvolvido por portugueses para antecipar Parkinson através de um teste ao sangue. O jornal aborda ainda o debate do OE2027, as propostas do PS para incentivar o regresso de médicos ao SNS, a contestação da restauração devido às quebras provocadas pela tempestade Charles e a guerra na Ucrânia.

O Negócios dá grande destaque à Zona Franca da Madeira, com o alargamento da borla de 50% no IRC, e à factura dos electrointensivos, que poderá aumentar 1,1 mil milhões de euros. O jornal aborda também o fim da bazuca europeia e o impacto no investimento público, a presença de portugueses na Anthropic antes da entrada em bolsa, a produção híbrida na Autoeuropa e o abrandamento do crescimento dos aeroportos depois do Verão.

Já o Jornal Económico destaca as previsões para as contas públicas portuguesas, apontando para uma das melhores situações da União Europeia, mesmo com défice. A ministra do Ambiente pretende acelerar o fim dos combustíveis fósseis, enquanto a CIP quer que as grandes exportadoras ajudem outras empresas a crescer. O jornal aborda ainda o potencial de Cristiano Ronaldo em patrocínios no Instagram, o fundo de catástrofes que poderá entrar em funcionamento em 2028, a reabilitação dos regadios públicos e os resultados da Nvidia.

O Record abre com a vitória de Portugal por 3-2, destacando que "Valeu o 7", numa referência a Carlos Forbs, que entrou e marcou o golo decisivo. A selecção termina em primeiro lugar no grupo e terá Bélgica, Países Baixos ou Espanha como possíveis adversários nos quartos-de-final. Jorge Jesus considera que Portugal não precisou de calculadora. Nos clubes, o Sporting prepara a Taça com Rafael Nel, enquanto Benfica e FC Porto acompanham os processos de Kaminski e Froholdt, respectivamente.

Também O Jogo destaca a vitória da selecção nacional, com Carlos Forbs apresentado como "Príncipe em Gales", e a passagem aos quartos-de-final no primeiro lugar do grupo. Jorge Jesus considera Portugal candidato por já ter conquistado duas vezes a competição. O jornal aponta Espanha, Bélgica ou Países Baixos como possíveis adversários e dá igualmente destaque à ambição de Froholdt de se tornar uma futura venda milionária do FC Porto, ao interesse do Colónia em Kaminski, à suspensão de Mário Branco e à preparação dos clubes para a Taça de Portugal.

E, por fim, A Bola intitula "O 7 decide", com o golo de Carlos Forbs a garantir a vitória e o primeiro lugar do grupo à selecção nacional. Jorge Jesus considera que os adversários é que devem ficar preocupados com Portugal, enquanto Forbs admite que viveu uma sensação especial que não esquecerá. O jornal assinala ainda a expulsão de Pedro Neto e a estreia de Quenda. No futebol nacional, destaca a ambição do FC Porto em transferir Froholdt por um valor milionário, a revolta do Benfica pelo castigo a Mário Branco e a aposta do Sporting nos jovens jogadores para a Taça de Portugal.