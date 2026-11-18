O Palácio de São Lourenço, no Funchal, volta a abrir as portas ao público na próxima sexta-feira, depois de mais de um ano encerrado para obras de recuperação e modernização. O regresso das visitas e das actividades culturais será assinalado com um programa especial, que inclui a abertura inédita da Sala Azul da residência privada.

A reabertura será assinalada, pelas 17 horas, com uma visita ao edifício e aos jardins, durante a qual será possível conhecer, pela primeira vez, a Sala Azul da residência privada. Está também prevista a abertura gradual de outras dependências desta área.

Às 17h30, haverá uma sessão de apresentação dos trabalhos realizados. O programa termina às 18 horas, no Salão Nobre, com uma actuação musical de flauta de bisel e cravo, protagonizada por Sara Rosa dos Ramos, acompanhada pelo professor Giancarlo Mongelli, do Conservatório – Escola das Artes da Madeira – Eng.º Luiz Peter Clode.

Encerrado desde Agosto de 2025, o monumento foi alvo de uma intervenção financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na área da Cultura, sob coordenação do Património Cultural. Os trabalhos abrangeram a conservação do edifício, a modernização das infra-estruturas e a melhoria das condições de acessibilidade.

Uma das principais novidades é a instalação de um elevador que permite, pela primeira vez, o acesso de pessoas com mobilidade condicionada ao andar nobre do Palácio, uma melhoria há muito aguardada.

Concluídas as obras, seguiu-se uma fase de limpeza, reinstalação do mobiliário e das peças anteriormente retiradas dos salões, testes aos novos equipamentos e reorganização dos jardins. Estão agora reunidas as condições para receber novamente turistas, grupos escolares, seniores e a comunidade madeirense em geral.

As visitas autónomas e comentadas serão retomadas, com o apoio do Serviço de Mediação Cultural, mantendo-se a entrada gratuita. A partir de segunda-feira, 23 de Novembro, os horários poderão ser consultados no site oficial do Palácio.