O Representante da República para a Madeira, Paulo Barreto, assinala na próxima quinta-feira, dia 19, a conclusão da intervenção de recuperação do Palácio de São Lourenço e a consequente reabertura ao público da respectiva área museológica.

A cerimónia realiza-se às 17h30, no próprio palácio, no Funchal.

As obras, que decorreram no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) Cultura, tiveram início em Agosto de 2025 e foram empreendidas e executadas pelo Património Cultural.

A convite do Representante da República estarão presentes o presidente do Conselho Directivo do Património Cultural, João Soalheiro, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, e o juiz conselheiro Ireneu Barreto, bem como diversos agentes culturais.