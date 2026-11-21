A PSP constituiu arguido o autor da chamada telefónica com uma falsa ameaça de bomba, que obrigou na noite de sexta-feira à evacuação preventiva de cerca de 2.000 pessoas da Convenção Nacional do Chega, no Entroncamento.

Primeira noite da reunião magna cancelada após ameaça de bomba O primeiro dia de trabalhos da 7.ª Convenção Nacional do Chega foi hoje cancelado após o partido ter anunciado que recebeu uma ameaça de bomba, indicou o dirigente Rui Paulo Sousa.

Segundo uma nota da PSP enviada à agência Lusa, o suspeito foi localizado em diligências policiais desenvolvidas em paralelo com a operação de segurança no local, tendo o expediente sido remetido ao Ministério Público.

O alerta foi recebido pelas 22:27, através de uma chamada para a Esquadra da PSP do Entroncamento, dando conta da eventual colocação de um engenho explosivo no recinto onde decorria o encontro nacional do Chega.

"Na sequência da ameaça, as autoridades acionaram de imediato os procedimentos de segurança e deram início, pelas 22:55, à evacuação preventiva do espaço, onde se encontravam aproximadamente 2.000 participantes", refere a Polícia.

Para despistar a existência de qualquer artefacto explosivo, foram mobilizadas equipas especializadas da Unidade Especial de Polícia (UEP), que realizaram uma busca de segurança e vistoria às instalações.

A Polícia de Segurança Pública adianta que "a operação policial no recinto ficou concluída pelas 02:07, sem que tenha sido encontrado qualquer engenho explosivo ou objeto suspeito".

O primeiro dia de trabalhos da 7.ª Convenção do Chega foi cancelado na sexta-feira devido à ameaça de bomba e os trabalhos serão retomados hoje.