A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou um alerta nas redes sociais a propósito do interesse em torno do videojogo 'Grand Theft Auto VI'(GTA VI), lembrando que, apesar da chegada do novo jogo, "a vida real não fica em pausa".

Numa publicação, feita em colaboração com a Federação Portuguesa de Desportos Electrónicos (FPDE), a PSP chama a atenção para a importância de manter hábitos equilibrados na utilização de videojogos e de não descurar as responsabilidades do quotidiano.

Entre as recomendações deixadas estão a realização de pausas regulares, o descanso da vista e o respeito pelas horas de sono. A autoridade policial sublinha também que a escola, o trabalho, a família e os amigos não devem ficar para segundo plano por causa do tempo passado em frente ao ecrã.

Um dos aspectos destacados é a classificação etária do GTA VI, que é PEGI 18, pelo que o videojogo se destina exclusivamente a adultos.

A PSP dirige ainda um apelo aos pais e encarregados de educação, incentivando-os a acompanhar os mais novos na utilização dos videojogos, a conversar sobre os riscos associados e a respeitar as classificações etárias.

"Joga com cabeça, respeita os limites e deixa a adrenalina para o ecrã", resume a mensagem da PSP, que termina com um apelo à responsabilidade e à segurança também fora do mundo virtual.