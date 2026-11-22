Jenna DeFalco protagonizou uma reviravolta de campeã e inscreveu o seu nome no palmarés do Madeira Ladies Open. A tenista norte-americana conquistou este domingo o título da prova disputada nos courts da Quinta Magnólia, no Funchal, depois de uma final intensa e bastante disputada frente à neerlandesa Arantxa Rus, resolvida apenas ao fim de três horas e cinco minutos de jogo.

Actual número 655 do ranking mundial, DeFalco teve de demonstrar enorme capacidade de resistência e determinação para superar uma adversária de créditos firmados no circuito internacional, que já chegou a ocupar o 41.º lugar da hierarquia WTA e que ocupa actualmente a 280.ª posição.

A final começou melhor para Arantxa Rus, cabeça-de-série número cinco da competição, que venceu o primeiro parcial por esclarecedores 6-3, deixando a norte-americana perante uma tarefa exigente. Mas DeFalco não baixou os braços e respondeu com uma exibição de grande combatividade. Primeiro, levou a decisão do segundo set para o tie-break, onde acabou por triunfar por 8-6, fixando o parcial em 7-6.

Com a final empatada, o terceiro e decisivo set trouxe ainda mais emoção. Num braço-de-ferro que manteve a incerteza até aos últimos jogos, a norte-americana revelou maior eficácia nos momentos decisivos e fechou o encontro com um 7-5, garantindo uma vitória por 2-1 e a conquista do troféu madeirense.

Foi uma final de resistência, com DeFalco a contrariar a entrada mais forte da neerlandesa e a construir uma vitória de grande significado na sua carreira.

Recorde-se que o Madeira Ladies Open, integrado no circuito mundial feminino de ténis, decorreu ao longo de toda a semana na Quinta Magnólia, sob a organização da Associação de Ténis da Madeira (ATMAD), e distribuiu um prémio monetário global de 40 mil dólares.