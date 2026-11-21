O Tondela goleou hoje o AVS por 5-1, na Vila das Aves, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, e qualificou-se para os oitavos de final da prova 'rainha'.

Na única partida entre equipas da II Liga nesta fase, o Tondela dominou a partida e chegou à goleada com tentos de Arje van der Heide (quatro minutos), Hélder Tavares (14), Hugo Félix (53), Tomané (83) e Bebeto (90+3, de penálti), contra um de Rodrigo Pinho (89), também de grande penalidade.

Na próxima fase, o Tondela vai visitar, entre 15 e 17 de dezembro, o vencedor do encontro entre o detentor do troféu Torreense, da II Liga, e o SL Benfica, da I Liga, que se defrontam no domingo, às 20:45, no Estádio Nacional, em Oeiras.