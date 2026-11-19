Uma equipa internacional de astrónomos descobriu a "apenas" 28 anos-luz da Terra, um sistema de três estrelas em que uma estrela parece ter sobrevivido à expansão de outra.

Batizado Welopo?ai, o sistema é composto por uma anã vermelha e duas anãs brancas, segundo um estudo publicado hoje na revista científica Astronomy & Astrophysics.

A descoberta foi feita por uma equipa internacional liderada pelo Instituto Trottier para a Investigação de Exoplanetas (IREx), da Universidade de Montréal, que procurava inicialmente planetas em órbita da anã vermelha.

Os investigadores detetaram alterações na velocidade dessa estrela que chegaram a quase 16 quilómetros por segundo, mais de mil vezes superiores às que esperavam encontrar.

Após vários anos de observações, concluíram que a estrela tinha uma companheira invisível com uma massa superior a metade da do Sol.

"A combinação invulgar de massa elevada e brilho muito baixo deixou apenas uma explicação plausível: era o remanescente de uma estrela morta", explicou no artigo científico sobre a descoberta, Charles-Antoine Parent, estudante de licenciatura na Universidade Laval e coautor do estudo.

Observações posteriores, realizadas com o telescópio Gemini North, no Havai, permitiram identificar diretamente essa companheira como uma anã branca.

Enquanto uma anã vermelha é uma estrela pequena e fria que ainda queima combustível no seu núcleo, uma anã branca é o núcleo denso e quente que sobra quando uma estrela semelhante ao Sol esgota a sua energia e morre.

A equipa já sabia que uma segunda anã branca, situada a maior distância, fazia parte do sistema, formando uma configuração de três estrelas.

Segundo os investigadores, não é conhecido outro sistema comparável a menos de 100 anos-luz da Terra.

A descoberta é particularmente relevante porque a estrela que hoje é uma anã branca terá sido, antes de morrer, cerca de 40% mais massiva do que o Sol e terá aumentado várias centenas de vezes de tamanho durante o processo de extinção.

Nessas circunstâncias, a expansão da estrela poderia ter engolido a anã vermelha ou provocado a fusão das duas, mas esta última parece ter sobrevivido e mantém-se numa órbita estável.

"Este sistema não deveria existir. Não temos uma explicação clara para como chegou aqui. Essa é a questão que orienta as nossas próximas observações", afirmou no estudo, Patrick Dufour, professor da Universidade de Montréal, especialista em anãs brancas e coautor do estudo.

A equipa mediu a massa da anã branca recém-identificada com uma margem de incerteza inferior a 1%, um resultado que poderá ajudar a testar os modelos de evolução das estrelas e o comportamento da matéria em condições de densidade extrema.

Os investigadores pretendem agora estudar as interações gravitacionais entre as três estrelas para compreender como o sistema se formou e como conseguiu manter a configuração atual.

"Descobertas como esta lembram-nos que a nossa própria vizinhança cósmica [em termos astronómicos 28 anos-luz é considerado perto] ainda contém surpresas notáveis", diz Étienne Artigau autor principal do estudo.

O nome Welopo?ai foi escolhido através do programa havaiano A Hua He Inoa e combina palavras associadas a uma herança familiar e a uma órbita ou trajetória circular.