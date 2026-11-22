As principais organizações representativas do setor produtor de tomate de Portugal, Espanha, França, Itália e Polónia lançaram a campanha "We Tomato Europe", com o objetivo obter apoio face ao produto proveniente de Marrocos.

Em comunicado citado pela agência Efe, os responsáveis pela iniciativa explicaram que a campanha foi lançada a nível europeu, visando que os cidadãos, empresas, associações e instituições apoiem o produto europeu.

A Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste (AIHO), a Associação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas (FNOP) e a Associação Empresarial Hortícola (HORPOZIM) representam Portugal nesta iniciativa, segundo uma nota no 'site' da organização Cooperativas Agroalimentares de Espanha.

Segundo as organizações, os produtores europeus de tomate, que operam ao abrigo de algumas das normas laborais, ambientais e fitossanitárias mais rigorosas do mundo, enfrentam uma "situação de concorrência cada vez mais complexa", devido ao aumento das importações provenientes de países terceiros para a União Europeia (UE).

Por isso, lançaram um manifesto a solicitar ao Parlamento Europeu que vote contra a alteração do Acordo UE-Marrocos, quando o texto for enviado pelo Conselho para a obtenção do seu consentimento.

Exigiram ainda o "cumprimento rigoroso" das decisões do Tribunal de Justiça da UE relacionadas com o Saara Ocidental, bem como a revisão do atual quadro de relações comerciais com Marrocos, para garantir uma "concorrência justa".

Defendem ainda a "identificação clara e transparente do país de origem" dos produtos para os consumidores, a aplicação de cláusulas de salvaguarda sempre que as importações provoquem graves desequilíbrios no mercado, e o reforço dos controlos fitossanitários nas fronteiras.

As organizações apelam no documento à reciprocidade nos requisitos laborais, ambientais e fitossanitários para os produtos importados, bem como um maior apoio à inovação, à sustentabilidade, à eficiência hídrica e energética e ao melhoramento varietal do tomate.

Além disso, solicitam o reconhecimento do setor como "estratégico para a soberania alimentar europeia" e rejeitam "qualquer alteração normativa que possa enfraquecer a posição dos produtores comunitários".