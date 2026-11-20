O Museu de Electricidade – Casa da Luz, no Funchal, inaugura, no próximo dia 27 de Novembro, a exposição colectiva 'pequena escala – Seis Narrativas em Pequeno Formato', que reúne trabalhos de seis artistas plásticos e propõe uma reflexão sobre as possibilidades criativas das obras de pequenas dimensões.

Com curadoria e texto de Ricardo Ferreira, a mostra conta com a participação de Afonso Gama, Andréia Nóbrega, Hanamaro Chaki, Laida Rodrigues, Pedro Vale e Trindade Vieira, desafiados a apresentar trabalhos representativos da sua produção artística mais recente.

A proposta proporcionou aos participantes total liberdade temática e conceptual, impondo apenas uma condição: a criação de obras em pequeno formato. Assim, o resultado reúne diferentes linguagens artísticas, desde a fotografia e o desenho contemporâneo à pintura sobre papel, instalação, escultura e cerâmica, permitindo ao público conhecer seis abordagens distintas à criação artística.

Mais do que uma questão de dimensões, a exposição procura demonstrar que a escala reduzida não limita a capacidade expressiva de uma obra, podendo, pelo contrário, estimular a síntese, a experimentação e a criatividade.

A inauguração está marcada para as 18 horas de sexta-feira, 27 de Novembro, prolongando-se até às 20 horas. A exposição ficará patente ao público até 22 de Dezembro, podendo ser visitada de terça-feira a sábado, entre as 10h00 e as 12h30 e das 14h00 às 18h00. O museu encerra aos domingos e segundas-feiras.