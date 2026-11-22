Sabre de luz de Darth Vader vendido em leilão por quase 4,5 milhões de euros
Um sabre de luz utilizado por Darth Vader nos filmes da saga Star Wars, "O Império Contra-Ataca" e "O Regresso do Jedi", foi vendido há poucos dias por quase 5 milhões de dólares (4,5 milhões de euros) num leilão.
O sabre de luz, utilizado no duelo decisivo na Cidade das Nuvens, momento em que Vader diz a Luke Skywalker "Eu sou o teu pai", foi vendido por 4,875 milhões de dólares (4,38 milhões de euros) no "Ultimate Star Wars Auction", realizado pela leiloeira Heritage Auctions.
Segundo a empresa, a venda estabeleceu um recorde mundial em leilões para qualquer item colecionável da franquia "Star Wars".
A venda marcou também um novo recorde para um objeto cénico (prop, em inglês) de "Star Wars" utilizado nas filmagens, superando o valor de 3,75 milhões de dólares (3,37 milhões de euros) alcançado num leilão realizado em julho, que incluiu o sabre de luz de Luke Skywalker e o acessório que simulava a sua mão decepada em "O Império Contra-Ataca".
O leilão da Heritage, realizado na quinta-feira, contou ainda com artigos dos episódios I a IX de "Star Wars", bem como peças de outros filmes e séries de televisão.
Segundo a Heritage Auctions, além do sabre de luz de Vader, foram disponibilizados para o leilão público outros 27 sabres de luz da saga.