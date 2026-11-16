Funchal registou o sexto Outubro mais seco desde 1961

O mês de Outubro deste ano foi o sexto mais seco e o oitavo mais quente desde 1961 na estação meteorológica do Funchal/Observatório, segundo o boletim climatológico divulgado hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ao longo do mês, aquela estação registou apenas quatro milímetros de precipitação, menos 87,2 milímetros do que o valor normal para o período de referência de 1991 a 2020. O mês de Outubro mais seco da série ocorreu em 2000, com apenas 0,3 milímetros.

A temperatura média do ar situou-se nos 23,1 graus Celsius, ficando 0,9 graus acima da normal climatológica. O valor mais elevado para este mês foi registado em 2023, quando a média atingiu os 25,1 graus.

Os dados colocam, assim, o mês de Outubro último entre os meses homólogos mais quentes e secos das últimas décadas no Funchal, sendo estas classificações referentes à estação do Observatório.

No continente, o mês de Outubro foi classificado como quente e seco, tendo sido o mais seco dos últimos 40 anos. Já nos Açores, o mês foi relativamente quente, com precipitação geralmente superior ou igual à mediana dos valores de referência.