Os médicos vão aderir à greve da Administração Pública marcada para 20 de Novembro, com uma paralisação entre as 00h00 e as 24h00. A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) justificou hoje a adesão com a defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), da negociação colectiva, da valorização salarial e das carreiras.

A estrutura sindical considera que o Ministério da Saúde continua sem dar resposta aos constrangimentos do SNS, apontando a degradação dos serviços, a falta de condições de trabalho e as dificuldades de acesso aos cuidados de saúde. A FNAM responsabiliza a ministra Ana Paula Martins pela ausência de soluções e defende que não reúne condições para continuar no cargo.

O sindicato critica também a proposta de Orçamento do Estado para 2027, considerando que não responde às necessidades de investimento do SNS nem aos problemas enfrentados pelos profissionais.

"Ana Paula Martins conhece os constrangimentos do SNS e não lhes dá resposta. Não pode invocar desconhecimento nem continuar a adiar soluções", sustenta a federação, que associa as condições de trabalho dos médicos à qualidade e segurança dos cuidados prestados aos doentes.

A FNAM defende que a paralisação é necessária para exigir melhores condições nos centros de saúde e hospitais, investimento no serviço público e respeito pelos profissionais.