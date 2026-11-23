A exposição 'Autonomia da Madeira: da Revolução às Primeiras Eleições Regionais' inaugura a 26 de Novembro, pelas 17h45, na Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, propondo uma revisitação ao processo histórico que conduziu à construção da autonomia política da Região.

Promovida pela Comissão Comemorativa 50 Anos 25 de Abril, a mostra pretende dar a conhecer o percurso democrático que se seguiu à Revolução de Abril de 1974 e o modo como este abriu caminho à participação política e à criação das instituições autonómicas madeirenses.

A inauguração integra o programa do Colóquio Internacional 'A Voz do Povo. A Pedagogia da Democracia – 50 Anos de Eleições', que decorre nos dias 26 e 27 de Novembro, reunindo iniciativas de reflexão sobre a democracia, a participação eleitoral e os 50 anos de eleições em Portugal.

A exposição pretende revisitar um período determinante da história contemporânea portuguesa, destacando os acontecimentos e as transformações políticas que contribuíram para a afirmação da autonomia da Madeira no contexto democrático nacional.

No âmbito da iniciativa, os professores Nuno Estevão e Liliana Rodrigues, bem como a comissária da exposição, Maria Inácia Rezola, encontram-se disponíveis para prestar declarações e conceder entrevistas.

Mais informações sobre a exposição podem ser consultadas no portal oficial da Comissão Comemorativa 50 Anos 25 de Abril.