Seguro considera incompreensível que alguns líderes de países da UE queiram cortar recursos

O Presidente da República considerou hoje incompreensível que alguns líderes de países da União Europeia (UE) queiram cortar recursos e defendeu que se deve compatibilizar apoios à coesão e às regiões ultraperiféricas com investimento em defesa.

António José Seguro assumiu esta posição na CNN Portugal International Summit, no Centro de Congressos do Estoril, no município de Cascais, distrito de Lisboa, sem se referir a nenhum líder europeu nem a nenhum país em concreto, num momento em que há divisões sobre o próximo orçamento da UE.

"Problemas comuns exigem soluções comuns. Esta ideia é um dos pilares do projeto europeu. É, por isso, incompreensível a atitude de alguns líderes europeus que teimam em não dar à Europa os instrumentos e os recursos indispensáveis. A Europa não pode dar sinais errados", disse.

O chefe de Estado argumentou, depois, que "a Europa não tem de escolher entre, por um lado, investir mais em defesa e, por outro, continuar a apoiar a coesão social e as regiões ultraperiféricas".

"Estas não são opções que se excluem mutuamente. Pelo contrário, não há oposição entre novas e velhas prioridades orçamentais. Todas elas são fundamentais para assegurar a coesão interna da Europa e, assim, garantir também a sua projeção externa", prosseguiu.

António José Seguro concluiu que "a Europa necessita de um orçamento com as prioridades certas" e reiterou que deve ser "aprovado até ao final do ano".

Quanto ao próximo orçamento da UE, os chamados países "frugais" como a Alemanha, os Países Baixos ou a Dinamarca, consideraram insuficientes os cortes previstos pela Irlanda, na ordem dos 8% em relação à proposta inicial da Comissão Europeia. Já os "amigos da coesão", entre os quais está Portugal, contestaram os cortes da proposta irlandesa em áreas como a cooperação global e reclamam fundos para as regiões ultraperiféricas da UE.

Na sua intervenção no Centro de Congressos do Estoril, o Presidente da República falou também, brevemente, sobre a 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31), que decorre na Turquia.

"Não podemos retroceder nas metas que coletivamente nos propusemos para dar resposta à urgência climática global", defendeu.

António José Seguro apontou as alterações climáticas como um "exemplo paradigmático" da necessidade de "soluções supranacionais" para problemas globais.

"Precisamos, por isso, de instituições internacionais mais eficazes, de alianças mais sólidas e de mecanismos de cooperação capazes de acompanhar a dimensão dos desafios", acrescentou.

Num discurso centrado nas transformações tecnológicas, económicas e geopolíticas em curso, o chefe de Estado advertiu que "a confiança nas instituições, nos factos e no conhecimento está sujeita a novas pressões".

Sobre o papel de Portugal, afirmou que "não pode ser apenas um espetador das grandes transformações internacionais", tem de ser um protagonista e estabelecer parcerias, "um país que tenha ambição interna e presença internacional".

"Mas precisamos de transformar potencial em resultados. Precisamos de criar riqueza, aumentar a nossa produtividade, reforçar a capacidade científica e tecnológica e garantir que o crescimento económico se traduz em melhores condições de vida. Precisamos de ser um país bom para viver e bom para trabalhar", apontou.