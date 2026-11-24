A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) lançou a RAMStats 2.0, uma nova versão da aplicação que permite consultar os principais dados estatísticos da Região através do telemóvel, tablet ou computador.

De acesso gratuito e sem necessidade de registo, a aplicação reúne mais de 300 indicadores e 43 mil observações estatísticas, distribuídos por mais de 20 áreas temáticas, entre as quais população, economia, território e ambiente.

A ferramenta permite também acompanhar a evolução da Madeira ao longo das últimas décadas, disponibilizando séries estatísticas que, em alguns casos, remontam a 1976.

A RAMStats 2.0 já está disponível para dispositivos iOS e Android, podendo também ser consultada através da versão web