A greve dos tripulantes de cabine da easyJet, prevista para os dias 19 a 23 de dezembro, foi desconvocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), anunciou hoje a companhia aérea.

Em declarações enviadas à Lusa, a easyJet congratulou-se com a decisão do sindicato e confirmou que as negociações serão retomadas no âmbito do processo de conciliação na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).

A transportadora aérea garantiu que se mantém "plenamente empenhada num diálogo construtivo, com vista a alcançar um acordo que reconheça o contributo dos seus colaboradores e assegure a sustentabilidade da sua operação em Portugal a longo prazo".

Numa comunicação aos associados, a que a Lusa teve acesso, o SNPVAC explicou que a decisão de retirar o pré-aviso de greve surge na sequência de uma reunião realizada hoje na DGERT, durante a qual a easyJet apresentou uma proposta formal.

O sindicato esclareceu, contudo, que se trata de uma "proposta base para ser discutida na mesa de negociações", sublinhando que "não é o acordo e está longe de estar fechada".

"O que está em causa agora é o que a empresa estará disposta a acrescentar, e é aí que vamos concentrar o nosso trabalho", acrescentou.

Segundo o SNPVAC, a retirada do pré-aviso de greve visa criar condições para retomar as negociações formais, no respeito pela moção aprovada pelos associados na assembleia-geral de 17 de setembro.

A estrutura sindical alertou, no entanto, que a decisão "não significa que as formas de luta estão afastadas no futuro mais ou menos próximo", admitindo convocar novas ações ainda em dezembro, caso as negociações não evoluam de acordo com as expectativas dos associados.

O sindicato adiantou ainda que estão agendadas novas reuniões com a companhia aérea para os dias 20, 23 e 25 de novembro.

Os tripulantes de cabine da easyJet realizaram uma greve de cinco dias em outubro, que levou ao cancelamento de centenas de voos das bases de Lisboa, Porto e Faro.

Na origem do conflito laboral estão, entre outras reivindicações, a estabilidade das escalas, a progressão remuneratória em função da antiguidade e as condições propostas no âmbito da negociação do Acordo de Empresa.

A paralisação agora cancelada estava marcada para o período de 19 a 23 de dezembro, coincidindo com os dias que antecedem o Natal.