Os serviços de ama passarão a ser tributados em 2027 com a taxa de IVA de 6% em vez de 23%, como já acontece com os serviços nos domicílios das crianças, segundo uma proposta do PS hoje aprovada.

A iniciativa recebeu 'luz verde' durante a votação na especialidade das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), no quarto dia de apreciação das emendas apresentadas pelos partidos.

Atualmente, os serviços de ama prestados nos domicílios das crianças são tributados com taxa reduzida, enquanto às amas que prestam serviços no seu próprio domicílio é aplicada a taxa normal de IVA (de 23%), situação que o PS quis alterar, uniformizando o nível de tributação para todos os casos com a taxa reduzida (de 6%).

Com a reformulação, a verba 2.28 da lista I do Código do IVA passa a prever que a tributação reduzida abrange "as prestações de serviços de assistência domiciliária a idosos, toxicodependentes, doentes ou deficientes, bem como as prestações de serviços de teleassistência a idosos e a doentes crónicos, prestados ao utente final ou a entidades públicas ou privadas, bem como os serviços de ama e de assistência a crianças, independentemente do local onde sejam prestados".

Foi igualmente viabilizada outra norma do PS, da mesma proposta, para que as despesas dos pais com o pagamento de serviços de ama seja dedutível em IRS, no leque das deduções de despesas de formação e educação, nas quais é possível deduzir 30% dos gatos suportados, com um limite global de 800 euros.

Também passou uma nova regra que equipa a profissão liberal das amas às creches a creches do setor privado, para efeitos da gratuitidade da resposta.

Com isso, "aplicam-se às amas que exercem a sua atividade enquanto profissionais liberais as normas previstas para as creches do setor privado em matéria de gratuitidade da frequência, sempre que nas respetivas circunscrições territoriais não existam vagas disponíveis nas creches do setor social".