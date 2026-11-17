A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude lançou um desafio público para que seja criado, na Região, o programa Emprego Protegido, destinado a empregar pessoas com deficiência. Paula Margarido pretende que essa oportunidade de emprego seja por tempo indeterminado, ao invés de ter uma validade de dois anos, como acontece a nível nacional.

As declarações foram proferidas à margem da cerimónia que assinala 25 anos do Instituto de Emprego da Madeira, que se está a realizar no auditório do IEM, no Funchal.

Em relação a este ‘desafio’, Paula Margarido afirma que “podemos estar a falar de uma pessoa com autismo, podemos estar a falar de uma pessoa com esquizofrenia, podemos estar a falar de uma pessoa que tem, de facto, uma diferenciação relativamente a quem está aqui a falar convosco, que não é melhor nem pior, é simplesmente diferente”. “São pessoas que, de facto, podem dar o seu contributo para uma sociedade ainda mais inclusiva, para uma sociedade que respeita a todos, independentemente da diferenciação com que se apresentem”, assume a governante.

Questionada sobre o número de pessoas que se poderiam vir a candidatar a esse tipo de apoio, Paula Margarido assume que não existem números concretos, mas que podemos olhar para os 11 CACI (Centros de Actividades e Capacitação para a Inclusão) existentes na Madeira, sendo que os utentes são potenciais beneficiários desse programa.

No que respeita aos números de desemprego, a secretária regional fez questão de frisar que a Madeira apresenta a taxa de desemprego mais baixa do país, com 4%, de acordo com dados do INE. Já no Instituto de Emprego da Madeira encontram-se inscritas cerca de 5.100 pessoas em situação de desemprego.