A Associação dos Jovens Agricultores da Madeira e Porto Santo (AJAMPS) celebra, no próximo sábado, 21 de Novembro, o seu 40.º aniversário, numa cerimónia que contará com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.

As comemorações têm início marcado para as 10 horas, na sede da associação, situada no Caminho das Voltas, n.º 17, junto ao Jardim Botânico, no Funchal.

Ao longo de quatro décadas, a AJAMPS tem desenvolvido um trabalho de apoio e representação dos jovens agricultores da Região Autónoma da Madeira, procurando contribuir para a valorização e modernização do sector agrícola.

A promoção da renovação geracional na agricultura, a formação técnica, a inovação e a adopção de práticas sustentáveis têm estado entre as principais áreas de intervenção da associação.

A celebração dos 40 anos pretende também homenagear o percurso da instituição e reconhecer o contributo dos associados, dirigentes, colaboradores e entidades parceiras que participaram na sua evolução.

A presença de Nuno Maciel nas comemorações constitui, segundo a associação, um reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido pela AJAMPS e da necessidade de manter o diálogo entre o sector agrícola e as entidades governamentais.

A iniciativa será ainda uma oportunidade para assinalar os desafios que se colocam à agricultura regional, particularmente no que diz respeito à atracção de novas gerações para a actividade.