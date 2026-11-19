O euro recuou ontem face ao dólar, num dia em que os investidores aguardam a divulgação das atas da última reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed).

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a negociar a 1,0977 dólares, face aos 1,1020 dólares de terça-feira.

A moeda única subiu face à libra, mas recuou perante o iene.

Os investidores aguardam a divulgação das atas da última reunião de política monetária da Fed, para obterem mais indicações sobre a evolução das taxas de juro nos Estados Unidos.

Divisas.......................quarta-feira........................terça-feira

Euro/dólar..................1,0977................................1,1020

Euro/libra...................0,83467.............................0,83323

Euro/iene....................174,82................................175,18

Dólar/iene...................159,26.................................159,24