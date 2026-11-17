Uma suspeita de infidelidade, um devedor que mudou de morada sem avisar, a desconfiança de que há uma escuta no escritório. São situações em que muitas pessoas, também na Madeira, pensam em contratar um detetive privado, ou, como se diz no dia a dia, um detetive particular. A escolha certa poupa tempo, dinheiro e desgaste. A errada pode comprometer o caso.

O que deve verificar antes de contratar?

• Experiência e credenciais: anos de trabalho no terreno e filiação em associações do setor, nacionais e internacionais;

• Métodos legais: nenhum profissional sério propõe aceder ao telemóvel, às contas ou às mensagens de outra pessoa. Isso é crime e pode virar-se contra quem contrata;

• Orçamento fechado: o valor fica definido antes de começar, em vez de uma tarifa à hora sem fim à vista;

• Relatório escrito: deve descrever o que foi observado, com fotografias e vídeo, e poder ser partilhado com o seu advogado;

• Sigilo: a confidencialidade começa no primeiro contacto.

Um detetive do continente pode investigar na Madeira?

Sim. A Detetives Privados Portugal, dirigida por Alexandre Ribeiro, detetive desde 2001, trabalha em todo o país, incluindo a Madeira e os Açores. Quando não há uma equipa local disponível, a agência desloca um agente do continente. Por isso, nas ilhas, quanto mais cedo o pedido for feito, mais fácil é preparar a operação e reduzir os custos de deslocação. Há também casos que começam no Funchal e seguem para Lisboa ou para o Porto, onde a agência tem escritórios.

A agência é membro da WAD – World Association of Detectives (sócio n.º 1687), da APDPE (n.º 1326), da LIDEPPE (n.º 33) e da IKD. A avaliação inicial do caso é gratuita e confidencial, com atendimento telefónico 24 horas pelo número +351 936 225 975.