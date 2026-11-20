O papel da investigação, da inovação e da Inteligência Artificial (IA) na competitividade da Região Autónoma da Madeira estará em debate no próximo dia 25 de Novembro, numa sessão de informação promovida pelo Europe Direct Madeira, em parceria com a Universidade da Madeira (UMa).

A iniciativa, agendada para as 10 horas, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, decorre sob o tema 'Madeira Inovadora, Europa Competitiva? – Inteligência Artificial, inovação e oportunidades para a Madeira' e pretende analisar os desafios e as oportunidades que a transformação digital e tecnológica representa para a Região.

Além de promover a reflexão sobre o posicionamento da Madeira no contexto europeu, o encontro dará a conhecer instrumentos de financiamento e oportunidades disponibilizadas pela União Europeia nas áreas da investigação, inovação e internacionalização.

A sessão contará com as intervenções de José Câmara, vice-reitor para a Investigação, Inovação e Internacionalização da Universidade da Madeira; Andreia Collard, directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade; e Eduardo de Almeida Leite, vice-presidente da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira e coordenador do projecto OSEAN – Outermost Regions Sustainable Ecosystem for Entrepreneurship and Innovation.

A participação é gratuita, mediante inscrição através do sítio oficial do Europe Direct Madeira, em europedirectmadeira.pt.