A Comissão Europeia considera que Portugal está a registar um "bom crescimento económico e um bom desempenho orçamental", prevendo que a economia portuguesa avance 2,3% este ano e 1,9% em 2027, bem como contas públicas "próximas do equilíbrio".

"No que diz respeito à economia portuguesa, à semelhança do que acontece com a União Europeia, estamos a rever em alta as previsões de crescimento. Assim, esperamos que a economia portuguesa cresça 2,3% este ano e 1,9% no próximo ano, registando, portanto, um ritmo de crescimento superior à média da União Europeia", disse hoje o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis, em entrevista à agência Lusa em Bruxelas.

No dia em que o executivo comunitário apresenta as suas projeções macroeconómicas de outono, o responsável europeu pela tutela apontou que a instituição estima que "Portugal mantenha uma situação orçamental próxima do equilíbrio, tanto este ano como no próximo", com "um excedente de 0,1% do PIB este ano e um défice de 0,1% do PIB em 2027".

"Em suma, Portugal apresenta um bom crescimento económico e um bom desempenho orçamental", observou Valdis Dombrovskis.

Além disso, "esperamos também que o rácio da dívida pública em relação ao PIB continue a diminuir, depois de já ter descido abaixo dos 90% no ano passado", acrescentou.

As previsões de Bruxelas para o crescimento em 2026 estão em linha com as do Governo, mas são mais prudentes para o próximo ano, já que a proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) aponta para um crescimento económico de 2,3% este ano e de 2,1% no seguinte.

Também nas contas públicas existem diferenças pois enquanto a Comissão Europeia prevê um excedente de 0,1% do PIB em 2026 e um défice de 0,1% em 2027, o Governo estima na proposta de OE2027 um saldo equilibrado este ano e um excedente de 0,1% no próximo.

"De um modo geral, consideramos que Portugal está a registar um desempenho orçamental sólido, com um saldo orçamental globalmente equilibrado, algo que não acontece em toda a União Europeia [UE]", referiu Valdis Dombrovskis.

Para colocar a situação em perspetiva, o comissário europeu assinalou que a estimativa é que o défice orçamental médio da UE "se situe em 3,6% do PIB este ano e em 3,7% do PIB no próximo ano".

"Por conseguinte, ter um orçamento equilibrado é, sem dúvida, aquilo que pretendemos alcançar, é uma das melhores situações possíveis", realçou.

Além disso, Valdis Dombrovskis referiu que Portugal enfrenta "despesas adicionais significativas relacionadas com as tempestades", estimadas em cerca de 0,5% do PIB, das quais 0,4% correspondem a 2026 e 0,1% a 2027.

Contudo, uma parte substancial destes encargos foi classificada como despesa pontual, pelo que não será contabilizada nos cálculos da despesa líquida relevante para efeitos de avaliação orçamental.

A Comissão Europeia divulga hoje as suas previsões económicas de outono, num contexto marcado pela incerteza no crescimento económico devido ao impacto do conflito no Médio Oriente, à volatilidade dos preços energéticos e aos riscos quanto à inflação.

No caso português, as previsões económicas de primavera, divulgadas em maio passado, apontavam para um crescimento do PIB de 1,7% em 2026 e de 1,8% em 2027.

Já quanto às contas públicas portuguesas, as previsões apontavam para uma passagem de um excedente orçamental de 0,7% do PIB em 2025 para um défice de 0,1% em 2026 e de 0,4% em 2027.

Apesar desta deterioração, a dívida pública de Portugal deveria manter uma trajetória descendente, passando de 89,7% do PIB em 2025 para 87,6% em 2026 e 86% em 2027.

Bruxelas antecipava, ainda, uma subida da inflação portuguesa para 3% em 2026, face aos 2,2% registados em 2025, prevendo uma desaceleração para 2,3% em 2027.