O Parlamento aprovou hoje uma proposta do PS para o reforço extraordinário do apoio ao movimento associativo da diáspora e um programa de recuperação e requalificação do património português no estrangeiro.

No quarto dia de votações na especialidade do OE2027 foi ainda aprovada, sobre a diáspora, propostas do PS e do Chega para que Governo avance com os procedimentos necessários ao funcionamento da Escola Portuguesa de São Paulo.

Sobre o apoio ao movimento associativo da diáspora, passará a ficar inscrito no Orçamento que haverá um "reforço extraordinário" das verbas para os projetos destas associações, com prioridade para as associações que prestam apoio a cidadãos portugueses e lusodescendentes a atravessar "situações de grave crise económica, social ou de instabilidade", segundo a proposta do PS.

No próximo ano, também devido a uma medida socialista, o Governo terá de criar um programa de recuperação e requalificação do património português no estrangeiro, que será coordenado pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas dos Negócios Estrangeiros e da Cultura, através do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e do Património Cultural.

Já do Livre foi aprovada parte de uma proposta para que o executivo reforce "o apoio às redes profissionais da diáspora portuguesa" para promover a diplomacia científica, cultural e climática portuguesa.