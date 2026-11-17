A inflação deverá atingir os 3,2% em Portugal este ano, abrandando para 3% em 2027 e 2,2% em 2028, segundo as previsões de outono da Comissão Europeia divulgadas hoje.

A subida dos preços está a ser impulsionada pelos produtos energéticos, notou Bruxelas, ainda que antecipando que os canais de transmissão "permaneçam relativamente limitados", permitindo uma moderação da inflação a partir de 2027.

A inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis da energia e alimentos, deverá permanecer ligeiramente abaixo da taxa de inflação em 2026 e 2027, para, em seguida, situar-se um pouco acima em 2028.

O Governo é mais otimista e estima que a inflação irá atingir os 2,9% este ano, abrandando para 2,3% em 2027, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2027.

No que diz respeito à taxa de desemprego, a Comissão Europeia projeta uma redução para 5,8% em 2026, 5,7% em 2027 e 5,6% em 2028, antecipando que o crescimento do emprego e dos salários se modere ligeiramente ao longo do horizonte de projeção.

Esta tendência, aliada à recuperação da produtividade, "deve resultar numa moderação dos custos unitários do trabalho --- os quais, contudo, têm projeção de crescer um pouco mais rapidamente do que nos principais parceiros comerciais de Portugal", lê-se no documento do executivo comunitário.