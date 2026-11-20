A seleção portuguesa, atual detentora do título, conhece hoje o adversário nos quartos de final da Liga das Nações de futebol, tendo entre os possíveis oponentes a campeã europeia e mundial, Espanha.

Além do rival ibérico, derrotado pela equipa das 'quinas' na final da última edição, em 2025, mas que foi responsável pela eliminação lusa nos oitavos de final (1-0) do Mundial2026, a equipa de Jorge Jesus pode ter pela frente a Bélgica ou os Países Baixos, que perderam a decisão da primeira edição precisamente para o conjunto português, em 2019.

Todas estas seleções foram segundas classificadas nos respetivos grupos, enquanto a seleção nacional conquistou o agrupamento A4, à frente da Noruega, que vai igualmente disputar os 'quartos', da Dinamarca e do País de Gales. Estes dois últimos vão tentar não cair para a Liga B, disputando o play-off de manutenção.

Por ser cabeça de série, Portugal sabe que joga a primeira mão fora, entre 25 e 27 de março de 2027, e depois tem direito a resolver a eliminatória em casa, na segunda mão, entre 28 e 30 do mesmo mês.

Tal como Portugal, as seleções de França, Alemanha e Inglaterra têm igualmente o estatuto de cabeça de série, por terem vencido os respetivos grupos.

O sorteio está marcado para as 11:00 (12:00 horas locais), em Nyon, na Suíça.

Com o apuramento para os 'quartos' da Liga das Nações, a formação das 'quinas' assegurou também que vai ficar num grupo de quatro equipas na qualificação para o Euro2028 e iniciar a competição apenas em setembro do próximo ano.