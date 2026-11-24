A votação final global do Orçamento do Estado para 2027 realiza-se no Parlamento após um processo de especialidade marcado por alterações impostas por Chega e PS, à revelia do Governo, que acusou estes partidos de desvirtuarem a proposta.

O processo orçamental começou com a entrega da proposta inicial do Governo no dia 08 de outubro e culmina com a votação final do documento, que tem aprovação garantida graças à abstenção do PS.

O encerramento do debate e a votação estão marcados para a sessão plenária da Assembleia da República desta tarde, após uma maratona de votações que começou na passada quarta-feira e apreciou perto de 2.900 alterações apresentadas pelos partidos.

Apesar de a viabilização do documento já estar garantida, a discussão na especialidade e aprovação de propostas contra a vontade dos partidos que suportam o executivo de Luís Montenegro levou a uma subida de tom nas acusações entre o Governo e a oposição

Chega e PS impuseram derrotas ao Governo com a aprovação de alterações como a limitação do acesso do executivo ao saldo dos ativos financeiros, a conversão de qualquer bónus aos pensionistas numa atualização permanente, o congelamento das propinas do ensino superior no próximo ano letivo e o IVA zero durante três meses no cabaz alimentar.

Esta última proposta do PS tem como contrapartida financeira o fim da taxa reduzida de IRS de 10% criada pelo Governo para incentivar "rendas moderadas" de até 2.300 euros.

Horas depois de esta alteração ter sido aprovada na madrugada de sexta-feira, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, foi ao Parlamento acusar o Chega e o PS de criarem um "bloco fatal" e "um proto-governo" nas votações orçamentais e de estarem "totalmente empenhados que país tenha défice" no próximo ano, acusações rejeitadas pelos partidos de André Ventura e de José Luís Carneiro.

O argumentário tem sido seguido por outros membros do Governo e pelos nomes mais destacados de PSD e CDS-PP, inclusive o primeiro-ministro, que acusou a oposição de imaturidade e irresponsabilidade, apesar de afastar o cenário de crise política.

Do lado do Chega, André Ventura, que já anunciou que votará contra na votação final global, disse que só houve coligações com o PS no âmbito do OE2027 porque "o primeiro-ministro não fez o seu trabalho", e José Luís Carneiro considerou "muito natural" que o Parlamento contribua para "as opções políticas do país" e defendeu que o documento saiu "estruturalmente equivalente" em termos de despesa e receita da fase da especialidade.

Em Belém, o processo orçamental está a ser visto com normalidade, com o Presidente da República, António José Seguro, a afirmar que espera "que o país tenha o que merece, que é um Orçamento aprovado" em votação final global.

Com um processo de especialidade a decorrer durante os protestos pela habitação em várias cidades do país, o Parlamento aprovou algumas alterações nesta matéria, como uma garantia pública de segurança no arrendamento, proposta pelo PS, o alargamento da garantia do Estado à autoconstrução destinada aos jovens, de PSD/CDS-PP, e a isenção para mais-valias na venda de segundas habitações ou de casas vazias se forem destinadas a arrendamento acessível, proposta pelos socialistas.