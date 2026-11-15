Rússia critica Comissão Europeia e exclui trégua como condição prévia

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, criticou hoje a presidente da Comissão Europeia por insistir num cessar-fogo na Ucrânia como condição prévia para falar sobre a arquitetura de segurança na Europa.

"Defender, como faz Ursula von der Leyen, que primeiro deve haver um cessar-fogo antes de se iniciar qualquer debate sobre a segurança europeia (...) é um raciocínio que não conduz a parte alguma", disse Lavrov à televisão pública russa.

Os dirigentes europeus, incluindo Von der Leyen, têm defendido que as negociações sobre a guerra na Ucrânia devem focar-se numa trégua antes de se discutir a segurança no pós-conflito.

Moscovo insiste que o conflito com Kiev faz parte de uma ameaça do Ocidente contra a Rússia, designadamente, com o avanço da NATO para junto das fronteiras russas.

Por isso, condiciona o fim da guerra contra a Ucrânia a uma nova arquitetura de segurança europeia.

Segundo o diplomata russo, os países europeus procuram participar no processo negocial para "apanhar o último comboio".

"Contudo, as suas declarações continuam a confirmar que não acabam de compreender que papel lhes poderia ser realmente atribuído", referiu, citado pela agência espanhola EFE.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na quinta-feira que a Europa deve decidir se apoia "a paz ou a guerra" antes de se juntar às negociações sobre a Ucrânia.

"Gostaríamos que os norte-americanos falassem com a Europa para que os europeus decidissem o que querem: a paz ou a guerra", disse Putin aos emissários norte-americanos Jared Kushner e Steve Witkoff.

A reunião de Putin com os enviados do Presidente Donald Trump realizou-se após as negociações em Abu Dhabi sobre a guerra iniciada pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Os países europeus reclamam sentar-se à mesa das negociações, o que não aconteceu até agora, com as discussões a realizarem-se entre delegações da Rússia e da Ucrânia sob mediação dos Estados Unidos.