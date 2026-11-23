O Chega vai votar contra o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) em votação final global, confirmou hoje o líder do partido, acusando o Governo de apostar numa "vitimização artificial" e tentar provocar uma crise política.

O anúncio foi feito por André Ventura em entrevista à TVI/CNN Portugal na véspera da votação final global do OE2027, no Parlamento. Questionado se o Chega vai votar contra, mesmo tendo conseguido introduzir várias alterações à proposta do Governo na especialidade, respondeu: "Claro".

André Ventura disse que "70% das propostas do PSD e do CDS-PP foram aprovadas pelo Chega" e referiu que a maioria das propostas viabilizadas pelo seu partido são precisamente dos partidos que sustentam o Governo.

Recusando estar a bloquear a governação, classificou as críticas do Governo aos maiores partidos da oposição pela aprovação de medidas contra a sua vontade "é só vitimização artificial para encher notícias" e "só conversa".

"O Governo quer aumentar mais custos para o ensino, desinvestir na saúde, deixar por fazer a reforma da justiça, mas depois vem dizer assim ao Chega, 'mas aprovem-nos o orçamento'", criticou, recusando mais uma vez "ser muleta" do executivo liderado por Luís Montenegro.

O líder do Chega acusou o Governo de Luís Montenegro de fazer uma "dramatização artificial" e de "tentar provocar uma crise a todo o momento".

"E isso é muito lamentável, lógico que as pessoas não querem eleições, não precisam de eleições, estão fartas de eleições, só que o Governo quer provocar uma crise por alguma razão que nós desconhecemos ou porque acha que se vai sair bem numas eventuais eleições", atirou.

Sobre o calendário das legislativas, disse esperar que aconteçam "no seu tempo", sem especificar se se referia ao final da legislatura, em 2029.

Um dia depois da 7.ª Convenção Nacional do Chega, onde disse estar "pronto para ser primeiro-ministro" e considerou que já não tem desculpas para não vencer as próximas eleições legislativas, André Ventura assumiu que falhar esse objetivo será uma derrota pessoal.

Questionado se se demitirá da liderança do Chega caso não vença essas eleições, André Ventura não respondeu diretamente, dizendo "ainda haver muito tempo para isso, estaremos cá para fazer essa avaliação".