O CDS-PP congratula-se com a inclusão de várias propostas suas na proposta de Orçamento Regional para 2027. Sara Madalena, deputada do partido, considera que a coligação constitui uma vantagem nesse processo, por permitir que medidas defendidas pelos centristas sejam integradas no documento.

“O CDS regozija-se enormemente com a inclusão de várias propostas suas no Orçamento”, afirmou, destacando a redução do IRS nos nove escalões, a descida do IRC para 12,6% na Costa Sul e 8,75% na Costa Norte e no Porto Santo, bem como a manutenção da taxa reduzida do IVA nos 4%.

Na área da habitação e coesão territorial, a deputada salienta o reforço do aproveitamento de imóveis públicos, proposta também apresentada pelo CDS na Assembleia, e a atenção dada à ligação ferry e aos sobrecustos associados à dupla insularidade do Porto Santo, nomeadamente no transporte de carga.

Sara Madalena aponta ainda três reivindicações do CDS-Madeira que espera ver concretizadas em 2027: o salário de referência para jovens licenciados, o subsídio de insularidade nos sectores privado e social, através da concertação social, e a revisão do estatuto do combatente.

“São três bandeiras de negociação e concretização para 2027”, sublinhou, manifestando expectativa de que estas medidas avancem já no próximo ano.