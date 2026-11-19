A PSP utilizou de forma generalizada o bastão sobre os manifestantes da acampada de Lisboa "em algumas zonas corporais consideradas de maior risco", segundo o relatório da Provedoria de Justiça, que identificou também vários fatores de risco na intervenção policial.

O Mecanismo Nacional de Prevenção da Provedoria de Justiça divulgou hoje o relatório de monitorização da manifestação e acampada pela habitação realizadas em Lisboa, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro.

Um dos fatores de risco mencionados no documento é a "utilização generalizada do bastão policial pelas Equipas de Intervenção Rápida, após os primeiros impactos sobre os manifestantes, algumas das quais em zonas corporais consideradas de maior risco (zonas vermelhas) e outras relativamente a manifestantes que não estavam a oferecer resistência".

O relatório apresenta as principais observações recolhidas durante a monitorização, identificando aspetos relacionados com a atuação policial, a utilização de meios coercivos, os procedimentos de dispersão dos manifestantes e a salvaguarda dos direitos das pessoas detidas, bem como um conjunto de fatores de risco que justificam a formulação de recomendações de natureza preventiva.