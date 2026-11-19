A PSP negou hoje que "tenha existido uma utilização generalizada ou indiscriminada" do bastão policial sobre os manifestantes da acampada de Lisboa, considerando que foram respeitados "os princípios da legalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade".

"Quanto à utilização do bastão policial, a PSP não reconhece que tenha existido uma utilização generalizada ou indiscriminada deste meio coercivo. A PSP considera que a utilização deste meio foi circunscrita às circunstâncias que a justificaram, respeitando os princípios da legalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade", refere a PSP em reação ao relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção da Provedoria de Justiça sobre a atuação da polícia na manifestação e acampada pela habitação em Lisboa nos dias 31 de outubro e 01 de novembro.

No comunicado, a PSP salienta também que, durante a operação, verificaram-se situações de resistência por parte de alguns dos manifestantes, "incluindo o arremesso de diversos objetos contra os polícias, designadamente garrafas de vidro, artigos de pirotecnia e tinta".

"Estes comportamentos, nomeadamente o arremesso de artigos de pirotecnia, tiveram início logo após o começo da deslocação dos polícias do Corpo de Intervenção, portanto, antes de qualquer contacto físico por parte da PSP com os intervenientes. Estas ações representaram um risco acrescido para a integridade física dos polícias e dos restantes cidadãos presentes no local", precisa aquela polícia.