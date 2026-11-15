Papa denuncia exploração da Amazónia e reclama justiça para líderes indígenas assassinados

O Papa Leão XIV denunciou hoje, no Peru, a exploração da Amazónia e condenou a forma como as comunidades indígenas são tratadas, chamando a atenção para o abandono das instituições e reclamando justiça para os líderes assassinados.

Depois de passar a manhã em Cusco, a 3.600 metros acima do nível do mar, Leão XIV deslocou-se a Pucallpa, no coração da Amazónia peruana, para celebrar uma cerimónia que serviu para apoiar os povos indígenas "na busca da justiça e da paz, de que estas terras tanto necessitam", segundo disse.

"É inaceitável que, em muitas comunidades, o direito ao acesso à saúde e à educação seja negado, devido às distâncias geográficas e ao abandono por parte das instituições", declarou o pontífice, denunciando ainda casos de "corrupção e arbitrariedade".

Leão XIV assistiu a danças e cantos tradicionais das diferentes comunidades e ouviu as reivindicações dos líderes indígenas, em Malecón de Yarinacocha, lagoa turística da cidade de Pucallpa, junto ao rio Ucayali, afluente do Amazonas.

No penúltimo dia da visita à América do Sul, o pontífice começou por citar a exortação apostólica "Querida Amazónia", de Francisco, na qual este afirmava: "Sonho com uma Amazónia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade promovida".

O Papa manifestou dor pela "situação de vulnerabilidade em que se encontram tantas mulheres, raparigas e adolescentes" e sublinhou a dor "daquelas que sofrem violência e abusos sexuais, que causam feridas profundas".

Leão XIV, que passou 20 anos no Peru, primeiro como missionário e depois como bispo de Chiclayo, sublinhou que, "infelizmente a voz que hoje surge destes lugares fala-nos de feridas que não só não sararam, como até se agravaram".

O Papa recordou ainda que, nos últimos anos, muitos líderes indígenas foram assassinados por terem protegido os seus próprios territórios.

"O sangue destes irmãos clama a Deus e exige justiça aos homens", disse.

Desde 2013, quando o líder Mauro Pio Peña foi assassinado em Junín, a Associação Interétnica de Desenvolvimento da Selva Peruana (AIDESEP) contabiliza 37 líderes indígenas assassinados. A organização sustenta que os crimes estão relacionados com a defesa dos territórios contra atividades ilegais.