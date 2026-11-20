Nicole Ferreira está de regresso às pistas nacionais depois de representar Portugal no Campeonato do Mundo de Karting, em Itália, e prepara-se para disputar este fim-de-semana a Taça Portugal Karting 2026, no KIRO – Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, com ambições de alcançar o pódio.

A piloto madeirense vai competir na categoria Sénior Max, numa prova que reúne alguns dos principais talentos nacionais das categorias IAME e Rotax e que representa um dos momentos importantes do calendário de karting português.

A participação ganha particular significado depois da experiência internacional vivida em Muro Leccese, Itália, onde Nicole Ferreira competiu na categoria OK, numa grelha de quase 100 pilotos, representando Portugal no Campeonato do Mundo. A experiência permitiu-lhe adquirir maior rodagem competitiva e confiança, que agora pretende aproveitar na prova nacional.

"Correr em Itália foi muito importante para mim. Foi um campeonato muito exigente, mas também me ajudou a ganhar mais confiança. Espero conseguir aproveitar tudo o que aprendi neste fim de semana no KIRO", afirmou a piloto, em declarações citadas pela sua assessoria de imprensa, a KMCom Assessoria.

Corrida com o irmão

A Taça Portugal Karting terá ainda um ingrediente especial para Nicole Ferreira, que vai partilhar a grelha de partida com o irmão, Daniel Ferreira, também madeirense, que se estreia na categoria Sénior Max.

A presença dos dois na mesma competição acrescenta uma dimensão familiar ao desafio, embora ambos tenham objetivos desportivos próprios. Nicole procura capitalizar a experiência acumulada nas provas nacionais e internacionais, enquanto Daniel inicia uma nova etapa no seu percurso competitivo.

Programa no Bombarral

A competição arranca hoje, sexta-feira, com os treinos livres oficiais e as sessões de qualificação, que permitem aos pilotos conhecer as condições da pista e definir posições na grelha de partida. A primeira manga de qualificação está prevista para as 12 horas.

No sábado, 21 de Novembro, realizam-se a segunda manga de qualificação e a Pré-final, ficando as decisões da Taça Portugal Karting 2026 reservadas para domingo, 22 de Novembro.

Na categoria Sénior Max, a Final, na qual Nicole Ferreira estará em pista, tem partida marcada para as 10h50, hora de Portugal Continental.

As finais da competição serão transmitidas em directo no canal oficial da FPAK no YouTube, permitindo acompanhar a prestação da piloto madeirense na luta pelos lugares do pódio.

Nicole Ferreira conta com o apoio da Gelateria Italiana Venezia, Nic & Dan Gelatos, A Venda das Viagens e Seoane Rodicio, integra a MattKart Racing Team e dispõe do acompanhamento de Alexandre Mata, João Mata e Manuel Barros, além dos telemetristas Pasquale e Guglielmo. Compete com chassis Kart Republic e tem João Mata como mecânico.