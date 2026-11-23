O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, reiterou hoje que a Ucrânia tem "a perspetiva" de aderir à Aliança Atlântica, mas que atualmente "não existe unanimidade" entre os aliados para concretizar a sua entrada na organização.

"A adesão da Ucrânia à NATO é uma posição que a Aliança mantém há muito tempo e continua a ser a sua postura atual", afirmou Rutte no âmbito da Assembleia Parlamentar da organização, realizada em Berlim, insistindo também que tal debate cabe exclusivamente aos seus Estados-membros.

Ao mesmo tempo, Rutte destacou a "tarefa hercúlea" dos Estados Unidos nos contactos com a Rússia para pôr fim à guerra iniciada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, em fevereiro de 2022, com a invasão da vizinha Ucrânia, bem como para incluir representantes europeus nas próximas rondas de negociações.

Em todo o caso, acrescentou que, nessas negociações, que "ainda têm de começar", não estará em discussão a posição militar da Aliança Atlântica.

"O que não pode acontecer é sermos obrigados a recuar para as fronteiras da NATO de 1997, nem que outros decidam sobre a nossa posição, em vez de serem os próprios aliados a fazê-lo", sustentou.

Estas declarações surgem em pleno debate sobre o tipo de mecanismos de segurança que os países europeus oferecerão a Kiev no cenário de pós-guerra, depois de representantes dos Estados Unidos, nas conversações com a Rússia, terem salientado que estão a ser consideradas garantias semelhantes ao artigo 5.º da NATO, que consagra a defesa mútua em caso de ataque.

Ao lado de Rutte, o chanceler alemão, Friedrich Merz, defendeu que as garantias de segurança para Kiev sejam equivalentes à sua integração na NATO, após reconhecer como "um erro" a decisão, tomada na cimeira de Bucareste, em 2008, de não admitir a Ucrânia como membro, tendo-se limitado a reconhecer a sua perspetiva euro-atlântica - posição que o bloco militar ocidental mantém até hoje.

"Se a Ucrânia tivesse entrado na NATO, provavelmente esta guerra teria sido evitada", observou Merz, retomando o ponto levantado pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, que trouxe à tona a necessidade de a Ucrânia entrar na Aliança Atlântica, numa reunião da Coligação da Boa Vontade de apoio à Ucrânia na semana passada também na capital alemã.

"Estas garantias deverão ser semelhantes às previstas no artigo 5.º [e] aproximar-se muito de uma adesão à NATO", sustentou o líder do Governo alemão, acrescentando não conseguir "imaginar um futuro para a Ucrânia sem garantias de segurança desse tipo, de que o país necessita urgentemente" e vincando que esse apoio traz também segurança a todo o flanco oriental da Europa.

Por seu lado, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou, no mesmo encontro e através de uma mensagem de vídeo, aos aliados para que esclareçam que tipo de garantias de segurança oferecerá a NATO a Kiev num cenário de pós-guerra, depois de ventilada a ideia de que tais garantias seriam semelhantes à cláusula de defesa mútua da NATO.

"Precisamos de respostas a algumas perguntas muito claras", disse Zelensky, passando a apresentá-las.

"Que países apoiarão a Ucrânia se voltar a ser atacada? O que farão exatamente os nossos parceiros em resposta? Que tropas estarão antecipadamente posicionadas no nosso território? Quanto custará tudo isto? E funcionará realmente?", questionou.

Zelensky lamentou que, até agora, não existam "respostas claras e concretas" para uma proposta de mecanismo de segurança destinado a garantir a paz no cenário de pós-guerra na Ucrânia.

"Estamos a fazer todos os possíveis para obter estas respostas", afirmou, ao mesmo tempo defendendo que a experiência e as capacidades do Exército ucraniano sirvam de garantia para a entrada na NATO e para "incorporar esta experiência na própria vivência da NATO".

Criticou ainda a Rússia, afirmando que o historial recente do país indica que representa "uma ameaça" à segurança europeia.

"Há aqui alguém que ainda acredite que a Rússia voltará algum dia a ser simplesmente um país pacífico e seguro?", perguntou.

O Presidente ucraniano frisou que a Rússia tem protagonizado "guerras frias, guerras híbridas, guerras comerciais, guerras ideológicas e guerras abertas" contra a região euro-atlântica.

"Formas diferentes, mas sempre ameaças. E não há razão para crer que a Rússia se tornará um país diferente daqui a um ou cinco anos", insistiu, argumentando que Kiev deve dispor dos "recursos suficientes para se defender".