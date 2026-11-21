Os Trabalhadores Social-Democratas da Madeira aprovaram, por unanimidade, o regulamento e o regimento do próximo Congresso Extraordinário, marcado para 16 de Janeiro de 2027, informou a estrutura em comunicado.

A decisão foi tomada durante uma reunião do Conselho Regional, realizada este sábado na sede regional do PSD, no Funchal, na qual tomaram também posse as 14 Secções Laborais e os três Núcleos de Empresa recentemente eleitos.

Na reunião, o presidente dos Trabalhadores Social-Democratas da Madeira, Amilcar Gonçalves, destacou a importância destas estruturas para reforçar a proximidade aos trabalhadores, identificar os problemas dos diferentes sectores profissionais e defender os valores social-democratas nos locais de trabalho.

O responsável defendeu ainda a continuidade do trabalho de intervenção junto dos trabalhadores, considerando que os desafios do mundo laboral exigem capacidade de resposta, proximidade e compromisso.

Amilcar Gonçalves apelou também à estabilidade, coesão e unidade do PSD, sublinhando a importância do Conselho Regional na consolidação do papel dos Trabalhadores Social-Democratas no projecto social-democrata.