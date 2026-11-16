MNE da UE discutem hoje reforço do apoio a Kiev antes do inverno

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se hoje em Bruxelas para discutir como reforçar o apoio financeiro e militar à Ucrânia antes do inverno e abordar o aprofundamento das relações com a Síria.

A reunião vai começar às 08:30 em Bruxelas (07:30 em Portugal continental) e terá dois pontos de agenda: a guerra na Ucrânia e a situação no Médio Oriente e, em particular, na Síria.

No que se refere à guerra na Ucrânia, os ministros vão discutir o reforço do apoio a Kiev numa altura em que está a "enfrentar uma das maiores pressões económicas" desde o início do conflito, com um défice orçamental para 2027 identificado pelo Governo em 70 mil milhões de euros.

A UE já se disponibilizou para cobrir 45 mil milhões de euros desse défice e, na discussão de hoje, os ministros deverão abordar como é que o bloco pode arranjar esse financiamento -- Portugal já se mostrou favorável a um novo empréstimo europeu.

Os governantes vão também debater como é que a UE pode reforçar a defesa aérea da Ucrânia para ajudar o país a intercetar ataques russos durante o inverno, em particular a infraestruturas energéticas.

Nos últimos meses, a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, tem insistido para que Estados-membros que dispõem de sistemas Patriot por utilizar, designadamente a Espanha e a Grécia, os enviem para a Ucrânia - um pedido que deverá voltar a ser repetido hoje.

Nesta parte da discussão, os ministros vão também debater novas sanções à Rússia, depois de a Comissão Europeia ter anunciado que deverá apresentar nos próximos dias uma proposta para o 22.º pacote de sanções.

Serão ainda abordados os recentes ataques híbridos na Europa, nomeadamente a sistemas de refrigeração de supermercados, reservas de sangue e as ameaças de bombas nos aeroportos europeus.

No que se refere à discussão sobre o Médio Oriente, o principal ponto em cima da mesa será o aprofundamento das relações entre a UE e a Síria, que, após anos de deterioração durante a guerra civil e a liderança de Bashar al-Assad, se normalizaram com a chegada ao poder de Ahmed al-Sharaa, em 2025.

Na reunião de hoje, os ministros vão designadamente debater se a UE está disponível para estabelecer um acordo de associação com a Síria, um dos mais elevados e profundos níveis de parceria do bloco, que implica maior cooperação política e uma liberalização do comércio.

Os chefes das diplomacias vão também abordar as recentes eleições em Israel e os subsequentes desenvolvimentos no país, em particular o facto de o Presidente ter nomeado Gadi Eisenkot para formar um novo Governo.

Nos últimos meses, vários países tinham-se oposto a que a UE adotasse sanções contra os ministros israelitas de extrema-direita Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich e impusesse restrições ao comércio com os colonatos na Cisjordânia, por considerarem que isso poderia beneficiar essas fações extremistas em contexto eleitoral.

Resta saber se, após as eleições, haverá agora unanimidade para a UE avançar com essas medidas.

Esta reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros irá preceder outra, na terça-feira, entre os ministros da Defesa da UE, na qual serão discutidos três temas: a China, a relação transatlântica e, novamente, o reforço do apoio militar à Ucrânia.

Na discussão sobre a China, os ministros vão analisar a dependência do bloco a nível de cadeias de abastecimento em produtos de defesa, mas também abordar o "papel determinante" de Pequim na ajuda que presta à Rússia na Ucrânia.

Já a nível das relações transatlânticas, a reunião terá um convidado especial: o 'número dois' do Pentágono, Elbridge Colby, responsável por um relatório sobre a revisão da presença militar dos Estados Unidos na Europa que deverá ser divulgado nos próximos dias.

O objetivo desta conversa com um membro da administração Trump é o de mostrar o que a UE está a fazer para corresponder às exigências norte-americanas de assumir mais responsabilidade na defesa da Europa.