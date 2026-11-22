A Ucrânia e o Reino Unido assinaram no sábado acordos que estabelecem que a indústria de defesa britânica irá produzir drones de médio e longo alcance para uso das Forças Armadas ucranianas.

O ministro da Defesa ucraniano, Yevgueni Jmara, escreveu na sua conta no Telegram que "drones ucranianos de médio e longo alcance serão produzidos para as forças de defesa" do país, graças a "acordos importantes" sobre a produção conjunta desses sistemas, firmados com o seu homólogo britânico, Wes Streeting, que hoje esteve na capital da Ucrânia, Kiev.

"Lançámos projetos que reforçam as capacidades de ambos os países e aceleram o desenvolvimento das nossas indústrias de defesa", afirmou Jmara, sem fornecer mais detalhes sobre o conteúdo dos acordos assinados.

"A Ucrânia dispõe de soluções de defesa eficazes e de uma experiência inestimável no combate ao inimigo. Estamos a combinar esses elementos com as capacidades de produção do Reino Unido para ampliar, com maior rapidez, os meios já comprovados para as nossas forças de defesa", acrescentou.

Wes Streeting visitou ontem Kiev, onde se reuniu com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com Jmara.

Com o ministro da Defesa ucraniano, Streeting discutiu também, entre outros pontos, a necessidade de reforçar as defesas antiaéreas da Ucrânia e formas de acelerar a entrega de mísseis de precisão.