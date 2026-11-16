UE recusa discutir segurança com Rússia sem negociar antes cessar-fogo

A União Europeia concordou em recusar discutir com a Rússia a arquitetura de segurança europeia sem acordar antes um cessar-fogo e um acordo de paz na Ucrânia, afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros português.

"Ficou claro no mandato que não estará em cima da mesa discutir uma relação europeia com a Federação Russa sem ter, primeiro, tratado da questão da Ucrânia", afirmou Paulo Rangel, em declarações aos jornalistas no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros, em Bruxelas.

Rangel indicou que, na reunião, os ministros discutiram o mandato que a equipa da UE levará às negociações com a Rússia e salientou que foi consensual a ideia de que "uma arquitetura de segurança europeia não é algo que seja para se pôr antes de ter uma solução para o conflito".

O ministro frisou que, primeiro, é preciso "haver um cessar-fogo" e um "caminho para uma paz sustentável e duradoura" na Ucrânia, "com garantias de segurança", antes de se abordar a relação com a Federação Russa.

"É algo que não será discutido previamente", insistiu, acrescentando que a UE não está a pensar em "mudar a ordem que existe hoje" e que decorre de princípios consagrados em acordos internacionais assumidos ao longo de décadas.

"Nós não vamos mudar isso, nem discutir isso, sem que seja, primeiro, tratada a questão da Ucrânia e nomeadamente as suas garantias de segurança para o futuro", reforçou.

Paulo Rangel pediu ainda que não se ponha "demasiada esperança" nas negociações que se vão realizar, apelando a que todos sejam "realistas", porque a Rússia tem adotado uma "posição menos favorável" do que a que tinha anteriormente.

A posição da Rússia "nunca foi boa, mas é menos favorável do que era antes, com uma espécie de maximização das exigências", advertiu.

O ministro dos Negócios Estrangeiros considerou, contudo, "muito positivo" que a Europa vá participar nas negociações sobre a guerra na Ucrânia, considerando que isso fortalece Kiev.

"Havendo negociações em que a UE tem uma representação própria, isso fortalece muito a posição da Ucrânia e, portanto, esse é o ponto essencial", destacou, salientando que "entre a mediação americana e a pressão russa, a Ucrânia precisava desse apoio grande da UE".

Sobre o facto de a equipa negociadora ser composta por representantes de cinco países -- França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Polónia --, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu, Rangel reconheceu que se trata de "um modelo complexo".

"Mas, havendo essa vontade de uma grande articulação entre aqueles que estão presentes -- as instituições e todos os outros --, eu acho que pode funcionar", referiu.

Questionado sobre o facto de a chefe da diplomacia da UE ter ficado de fora da equipa negociadora, Rangel salientou que o papel de Kaja Kallas se mantém "muito importante", recusando que o facto de não ter sido incluída represente uma secundarização dos ministros dos Negócios Estrangeiros.

"Os ministros é que trabalham, juntamente com os chefes do executivo, sobre aquelas que são as propostas que nós devemos apoiar. Nós estamos todos a trabalhar em conjunto, não temos de estar lá representados", afirmou.

O ministro acrescentou que na reunião de hoje, por exemplo, Kallas teve um papel "muito importante" na coordenação e na "clarificação" de que a UE "não vai aceitar discutir a ordem de segurança europeia, de maneira nenhuma, sem que se trate primeiro das questões" relativas à paz na Ucrânia.