O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que os últimos dois anos do seu mandato serão "incrivelmente produtivos", manifestando confiança na possibilidade de negociar com o Congresso de maioria democrata resultante das eleições intercalares.

"Tenho a sensação de que estes vão ser dois anos incrivelmente produtivos", declarou Trump numa entrevista à estação televisiva Fox News, concedida durante a sua deslocação a Shenzhen, na China, por ocasião da cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

O Presidente republicano norte-americano participou hoje naquela cidade numa cimeira trilateral inédita com os homólogos chinês, Xi Jinping, e russo, Vladimir Putin.

Apesar do otimismo quanto à possibilidade de alcançar acordos com a oposição, Trump reiterou que recorrerá ao veto presidencial para bloquear legislação democrata com a qual discorde.

"Vão enviar-me um projeto de lei sobre cuidados de saúde e eu direi: 'De maneira nenhuma', e vetá-lo-ei. Depois vão telefonar-me e sentar-nos-emos para conversar", afirmou.

Questionado sobre se estaria disposto a receber os dirigentes democratas na Casa Branca, o Presidente respondeu afirmativamente.

"Respeito-os. Ganharam. A política é um jogo sujo e eles ganharam", admitiu Trump.

As afirmações representam um reconhecimento da vitória democrata nas eleições intercalares de 03 de novembro, depois de Trump ter questionado a integridade do processo eleitoral numa publicação na sua rede social, a Truth Social, em 09 de novembro.

"Não concordo com tudo aquilo que os democratas defendem, mas direi o seguinte: acredito que posso fazer melhor em muitos aspetos", acrescentou Trump.

Os democratas conquistaram a maioria nas duas câmaras do Congresso nas eleições intercalares, alterando o equilíbrio político em Washington e obrigando a administração republicana a negociar com a oposição para aprovar legislação.

O novo Congresso deverá tomar posse no início de janeiro, inaugurando uma fase de governação dividida durante os dois últimos anos do mandato presidencial de Trump.

Donald Trump deverá concluir o mandato em janeiro de 2029.