A Associação Desportiva Galomar voltou no passado fim-de-semana ao topo do squash português ao ser a grande figura da edição deste ano dos Campeonatos Nacionais de Clubes, que teve lugar no Proracket Squash & Padel na cidade do Porto.

A festa madeirense foi feita com a conquista do pentacampeonato no sector masculino e com a equipa feminina a se sagrar tricampeã.

Na maior representação de sempre na principal competição nacional de clubes a formação madeirense marcou presença com um total de seis equipas masculinas e uma equipa feminina, num total de 24 atletas, sendo que cerca de metade destes fizeram a sua estreia em provas fora da Região. Um número que reforça o compromisso com que a coletividade do Caniço encara esta competição e que vem comprovar o crescimento gradual que a modalidade vem registando.

Na vertente masculina a equipa 1 da AD Galomar realizou em percurso imaculado, não tendo cedido nenhum jogo ao longo de toda a competição, sublinhando a diferença de qualidade que Pascal Gomez, Diego Pita e Aron Astray Gomez ainda possuem em relação aos seus opositores. Na final, diante do Lisboa Racket Center, a equipa madeirense venceu pela margem máxima, com Pascal Gomez a derrotar a jovem promessa nacional Gustavo Cruz por 3-0 na partida inaugural e com Aron Astray Gomez a carimbar o quinto título nacional consecutivo depois de bater David Mestre igualmente pela margem máxima (3-0).

As restantes equipas masculinas do Galomar terminaram na 10.ª (AD Galomar 2), 11.ª (AD Galomar 3), 14.ª (AD Galomar 5), 18.ª (AD Galomar 4) e 28.ª (AD Galomar 6), respetivamente.

Nos femininos houve maior equilíbrio, com a equipa formada por Inês Gomez, Pilar Etchechoury, Inês Silva e Camilla Gallego a enfrentar forte oposição do Proracket na final. Após uma primeira partida emocionante e de elevado nível de squash, Inêsa Gomez conseguiu superiorizar-se à campeã nacional Catarina Nunes por 3-2. Uma vantagem que se revelou decisiva já que as madeirenses perderam a segunda partida tendo ficado tudo por decidir na terceira e derradeira partida. Camilla Gallego, que fez a sua estreia pelas madeirenses, mostrou que é reforço e venceu por 3-0 Sofia Oliveira, carimbando o título e assegurando o tri para as meninas.

Com estes resultados a AD Galomar garantiu a representação de Portugal no Campeonato Europeu de Clubes no ano de 2027. Lembrar que a equipa madeirense é atual vice-campeã europeia.